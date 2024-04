Nagy támadás rázta meg Dnyiprót, Zelenszkij keményen üzent Moszkvának

Ukrajna további 5,6 milliárd hrivnyát (144 millió dollár) különít el Donyeck, Herszon, Zaporizzsja, Mikolajiv és Szumi terület megerősítésére – jelentette be Denisz Shmihal miniszterelnök.

Az ukrán hatóságokat bírálatok érték a védelmi vonalak megerősítésének lassú előrehaladása miatt. Novemberben munkacsoportot hoztak létre az erődítési erőfeszítések koordinálására.

Márciusban Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy Ukrajna három védelmi vonalon 2000 kilométernyi erődítményt épít.

Shmihal szerint az ukrán kormány már 20 milliárd hrivnyát (512 millió dollárt) különített el 2024-ig az erődítmények építésére.

Korábban a The Wall Street Journal arról számolt be, hogy az ukrán csapatok erődítményeket építenek egy tavaszi orosz offenzívára számítva, bár a haladás gyorsasága miatt többször is aggályok

Volodimir Zelenszkij elnök a CBS Newsnak adott interjújában azt mondta, hogy május végén vagy júniusban újabb nagy orosz offenzívára kerülhet sor – számolt be a The Kyiv Independent.