Több tucat harcjármű tarthat Ukrajnába, Moszkva erősítésére

Az oroszok a Hegyi-Karabahból kivont csapatokat Ukrajnába helyezhetik át – legalábbis ezt állítja Julian Röpcke, a Bild katonai elemzője.

A békefenntartó erőket, amelyek 2020 ősze óta voltak Karabahban, Oroszország ezen a héten kezdte meg kivonni. A kontingens mintegy kétezer katonát számlált. Nehéz felszereléssel együtt vasúton viszik ki őket Azerbajdzsánból a határon át Dagesztánba.

Röpcke szerint „vannak bizonyos aggodalmak”, hogy ez a kontingens, amely többtucatnyi meglehetősen új BTR–82A BTR-t is tartalmaz, Ukrajnába kerül.

A hírt szemléző Sztarana egy videót is megosztott a Telegram-csatornáján, amin több BTR–82A típusú jármű is látható, amelyet a vasúton szállítanak Oroszország területén. A jármű prototípusait egyébként 2009 decemberében mutatták be. A páncélozott személyszállítókat Oroszországon kívül Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Azerbajdzsánban és Belaruszban használja a hadsereg.