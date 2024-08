Olaszok léptek be Oroszország területére az ukrán katonákkal, diplomáciai botrány lett belőle

Vlagyimir Putyin orosz elnök a saját rokonát, Anna Civiljovát nevezte ki az orosz védelmi tárca államtitkárának, ahol már eddig is betöltötte a miniszterhelyettesi posztot.

Civiljova Putyin oldalági rokona, és az orosz elnök először még júniusban nevezte ki őt védelmi miniszterhelyettesnek, miután Andrej Belouszov átvette a tárcát Szergej Sojgutól.

Anna Civiljova most a katonai személyzet szociális és lakhatási támogatásának megszervezéséért lesz felelős államtitkárként. Emellett ő vezeti majd az állami „A haza védelmezői” alapot is, amely az Ukrajna elleni háborúban résztvevőket is támogatja.

Civiljovát mind az Egyesült Királyság, mind az Európai Unió szankciókkal sújtotta a Putyinhoz fűződő kapcsolatai és az ukrajnai invázió támogatása miatt.