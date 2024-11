Oroszország háborúja Ukrajnában – az Index hétfői hírösszefoglalója

Elképzelhető, hogy Ukrajna a következő, nagy hatótávolságú nyugati rakétákkal végrehajtott csapását az eddigiekhez képest egy újabb orosz régióba, a rosztovi területre irányíthatja. Ott ugyanis számos olyan létesítmény van, amely kézenfekvő célpontja lehet az ukrán fegyveres erőknek – számolt be a The Wall Street Journal (WSJ).

Korábbi sajtójelentésekben még az állt, hogy Joe Biden amerikai elnök csak a kurszki területre vonatkoztatva adott engedélyt a fegyverek bevetésére, azonban az előző héten mégis történt egy csapás nyugati fegyverekkel egy másik régióban, Brjankszban is.

A jelek szerint a WSJ sem zárja ki, hogy az eset megismétlődik. Mint írták,

orosz célpontok százai vannak most olyan rakéták hatótávolságán belül, amelyek jóval nagyobb pusztításra képesek, mint az Ukrajna által használt drónok.

A lap szerint a washingtoni Institute for the Study of War (ISW) kutatóintézet mintegy 200 katonai célpontot talált az ATACMS és Storm Shadow rakéták hatótávolságán belül. Ezek elsősorban orosz repülőterek, lőszerraktárak és gyakorlóterek (de azt is megjegyezték, hogy a 200-nál a valós szám akár jóval nagyobb is lehet).

Az ISW szerint Ukrajna a hírszerzési adatokat felhasználva támadhatja a főhadiszállásokat és más, olyan létesítményeket is, amelyeknek a helyszíne időről időre változhat. Egy dandár vagy hadosztály főhadiszállásának kiiktatása több napra szóló fennakadást okozhat több száz orosz katona számára – tették hozzá.

A WSJ szerint a célpontok egyik legnagyobb koncentrációja a Rosztovi régióban van, ezért is lenne kézenfekvő ukrán szempontból, hogy azt lőjék a fegyverekkel. Rosztov a leszállóhelye sok katonának, akiket nagy katonai repülőgépekkel szállítanak oda, felszerelnek, buszokra raknak, és Ukrajna megszállt keleti részére visznek. A lap szerint

Egy csapás a térségre pusztító hatású lehet, és nagy zavart okozhat az orosz csapatok egyik kulcsfontosságú állomáshelyén.

Mint írták, legalább négy olyan repülőtér van, amelyet a nyugati rakéták még elérhetnek – bár ezek egy része civil gépeket fogad elvileg.