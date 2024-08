Az amerikai sztár, aki a Bikinivel lepte meg a magyar közönséget

Lehet valaki bármekkora híresség, mindig pluszpont, ha sajátosan kedveskedik az adott országnak, ahová ellátogat. Így tett a híres DJ, Skrillex is, aki nem is akármilyen meglepetéssel indította koncertjét, sőt, három órával később még egy rendhagyó fellépéssel is visszatért a színre. A 2024-es Sziget Fesztivál zárónapját, a már-már hagyománynak tekinthető DJ-buli koronázta meg, ahol a dubstep nagy neve után a főműsoridőben Fred again.. lépett színpadra, majd közös barátjuk, Four Tet folytatta a show-t.

Persze nem csak ez a három név volt, akikre érdemes lehet emlékezni az idei Szigetről. Fellépett többek között Kylie Minogue, Liam Gallagher, Stormzy, Halsey, Sam Smith és Martin Garrix is. Mellettük a már megszokott módon tucatnyi kisebb előadó is a közönség elé állt a különféle színpadokon, így benézhettünk Aurora, MØ és D-LOW bulijára is.

Ehhez mérten a zárónappal szemben hazudnánk, ha azt mondanánk, nem voltak bennünk elvárások, hisz mégiscsak a 30. Sziget hatodik napjáról beszélünk. A DJ-buli azért kecsegtetett némi energiával, de ez mindig a helyszínen dől el, úgyhogy a nagyszínpad előtt, némi felvezető reggae-zenét hallgatva vártuk, hogy a dubstep egyik legismertebb neve, Skrillex színre lépjen.

Az amerikai zenészről az elmúlt években nem lehetett olyan sokat hallani egészen tavalyig, amikor hosszú kihagyás után újabb lemezt jelentetett meg. Innentől fogva csak úgy szórta magából a zenéket, amik közül több egészen jó hallgatási számot produkált. Az előadótól sosem álltak távol a különféle kollaborációk sem,

így friss dalai közül többön a szintén Sziget zárónapos Frad Again..-nel és Four Tettel dolgozott közösen.

Új zenéiből, noha nem veszett ki az a dubstep, ami miatt híres slágerei, akár a Bangarang berobbantak, más stílusok is megjelentek nála, így számítani lehetett rá, hogy a koncerten az elektronikus zene több műfaját is megcsillogtatja. Mindenre felkészültünk, kivéve arra, ami történt.

Idén nem a Reptér pörgött, hanem a...

Bikini. Igen, az ismert magyar zenekar. Egy magyar slágerrel, a Bikini zenekar Közeli helyeken című dalával indult meg Skrillex műsora, ráadásul majd öt perccel a tervezett kezdés előtt. Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer arra látunk felrobbanni egy bulit, ahogy egy régi, magyar alkotást széttekernek a DJ-pulton, most ez mégis megtörtént.

6 Galéria: Skrillex-koncert a Szigeten Galéria: Skrillex koncert a Szigeten (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

De az este olyan lendülettel indult meg, hogy se perc alatt óriási tömeg gyűlt a nagyszínpad előtt. Az addig is vastagon szálló por ekkorra még jobban felkavarodott, kissé már émelyítően hatott – voltaképp füstgépre sem volt szükség, hiszen szinte köd hatású lett.

Skrillex fellépésének elején inkább a lazább, modernebb hangzásvilág uralkodott, és újabb dalaiból is jó pár felcsendült. Nagyjából harminc percig azt néztük, hogy a közönség szimultán áramlik kifelé és befelé, ami akkor kezdett stabilizálódni, amikor a szettben a klasszikus dubstep zenék érkeztek sorban. Onnantól már mindenki el tudta dönteni, hogy érdekli-e őt a buli, vagy sem, akik pedig maradtak,

energiát nem spórolva tomboltak, táncoltak, papírrepülővel és vízipisztollyal lőtték egymást.

Előkerültek a Sziget zászlók és a nemzetiségi lobogók Wales címerétől Észtország színeiig, ráadásul egyre több extrém ruha és frizura tűnt fel a tömegben. Külön hozzátett a bulihoz, hogy vándorló óriásbábok is megérkeztek, így egyszerre csak arra lettünk figyelmesek, hogy a koncert közepén három többméteres csontvázmadár ront be a tömegbe.

A bulihangulatra a közönség soraiban nem lehetett panasz, azonban a színpadi látvány csak azután erősített erre rá, hogy a nap lement. Noha a pirotechnikával és a füstágyúval már a kezdetektől sem spóroltak, a fények a napnyugta közben nem tudtak érvényesülni, ráadásul az óriás LED-kivetítők sokáig sötétek maradtak. Egyedül a Skrillex logót lehetett hátul látni, és nagyjából ötven perc volt, miután elkezdtek játszani a vizuállal. Néha azért beadták a DJ-t hátulról, de csak elszórtan. A koncert végétől kaptunk róla több közelit, akkor már ő is rájátszott erre, esetenként még szívet is formált a kamerába a közönségnek.

Akkor látszott, hogy az amerikai előadó is remekül érzi magát. Néha azért kiszólt a tömeghez egy kis hangpróba gyanánt, de az igazi elszállás akkor jött, amikor úgy döntött, feláll a DJ-pult mellé az asztalra és ott fog ugrálni. Skrillex a buli végéig egy-két lassabb etaptól eltekintve főként az energiára ment rá. Ezt néhány átkeverésnél ugyan megsínylette a zene, és látszott, hogy a közönség lendületéből is elvettek egy keveset,

de végeredményben a tömeget megállás nélkül sikerült pörgetnie.

Megszólalt számos kooperációs dala, akár a Make It Bun Dem Damian Marley-val – ekkor nyert értelmet a reggae felvezetőzene –, illetve néhány feldolgozás is, köztük Flo Rida ismert gigaslágere, a Good Feeling. Ugyan számítottunk rá, de így is erőteljes zárás volt, ahogy az utolsó két dal gyanánt a Bangarang és a RATATA megszólaltak, majd egy kisebb tűzijátékkal zárult a fellépés.

Hangszerarzenál

Azonban nem volt sok idő pihenésre, hisz némi szünet után a Skrillexszel gyakran közreműködő előadó, Fred again.. érkezett a színre, akit zenésztársa, Tony Friend segített. Az elmúlt években felpörgött brit DJ és kollégája már egészen más technikával lépett színpadra: a világ összes (jó, azért annyi nem) elektromos billentyűje, midi-padje, szintije és manuálisan állítható effektje a rendelkezésükre állt, hogy élőben, valós időben úgy tekerjenek ki minden hangot mindenből, ahogy csak nem szégyellik.

8 Galéria: Fred Again koncertje Fotó: Tövissi Bence / Index

A buli finoman, egy szál zongorával indult, aminek dallamocskája akarva-akaratlanul a My Chemical Romance Welcome To The Black Parade című dalának intróját idézte, de ez az érzés hamar elszállt. A downtempo, house, techno és hardstyle stílusokat ötvöző előadó sorozatosan váltogatta a lassú és pörgős dalokat, így szinte minden ismertebb száma előkerült, legyen szó az adore u vagy a Marea című dalokról. Egy ponton a színpadkép is átrendeződött, és Tonyra hagyva a nagyobb részt, Fred again.. bement a tömeg közepén felállított emelvényre, ott folytatta a bulit.

A brit Dj nem félt megtörni a koncertet, ha úgy érezte jónak.

Sokat és tartalmasan beszélt a közönségéhez, olykor instruálva is őket, így természetesen nem maradhatott el a megszokott guggolás-felugrás, a telefonvakuzás, sem az énekeltetés, amit kivetített dalszöveg segített – bizonyos sorokat még magyarra is lefordítottak az érthetőség jegyében.

Noha a megállások miatt kicsit darabos volt az összhatás, a közönség szemlátomást élvezte, bár az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva némileg nagyobb záróbulira számítottunk. Az előadó magas szintű technikai profizmusról (DJ-ként, producerként és billentyűsként egyaránt) adott tanúbizonyságot, és a nagyszínpadon is megállta a helyét, de a harmincadik sziget hatodik napjára valami óriási durranást képzelt az ember, ami végül elmaradt.

Fred again.. mindettől függetlenül remekül helytállt, igyekezett a lehető legnagyobb bulit összehozni, amiben a közönség is partnere volt. Fellépése közben már aktívan játszottak a kivetítőkkel, LED-falakkal és -csíkokkal, így a látvány is összhangban volt a produkcióval.

A szettet végül ugyanúgy zongorával zárta, így egyfajta keretes szerkezetet adott fellépésének, és a várva várt tűzijáték sem maradt el.

A koncert után a közönség viszonylag hamar szétszéledt, de sokan egyenest a Revolut Stage-hez mentek, ahol Four Tet már készülődött átvenni a DJ-stafétát a nagyszínpad előadóitól. A lemezlovas koncertjét is megnéztük, mert némileg gyanús volt nekünk az időzítés. Ugyanis Four Tet, Skrillex és Fred again.. nem egyszer adtak már közös koncertet, így mi sem hittük véletlennek, hogy mindhárman épp ma lépnek fel Budapesten.

7 Galéria: Four Tet a Szigeten Fotó: Tövissi Bence / Index

A 2023-as Coachella Fesztiválon, illetve a Time Square-en már előadtak egy közös szettet, így reménykedtünk, hogy a Sziget Fesztiválon folytatódik ez a hagyomány. Végül felemás érzéssel térhettünk haza. Four Tet nagyjából félórán át egyedül DJ-zett, majd hirtelen megjelent Skrillex. Ezután szinte biztosak voltunk, hogy Fred again.. is feltűnik idővel, de a 1,5 órás szett alatt ez sajnos nem történt meg. Ettől függetlenül a két lemezlovas kemény bulit tolt együtt,

a Revolut Stage többezres nézőtere pedig szépen megtelt, még a sátor mellett is tömegek álltak.

Ezzel a DJ-csapattal a 2024-es Sziget Fesztivál fő előadói elbúcsúztak, azonban az éjszakát számos kisebb banda és fellépő még végigtolta, így a parti egészen reggelig nem állt meg. A harmincadik Sziget valószínűleg sokak számára hatalmas élmény marad, és a fesztivál sokoldalúsága, ahol színház-, tánc-, cirkusz-, képző- és zeneművészet is megfér egymás mellett, újra bevonzza a már visszajáró közönségét.

(Borítókép: Fred Again-koncert a Szigeten 2024. augusztus 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)