A probléma csak az, hogy nem szándékosan, egyszerűen csak elfelejtett kanyarodni, így behajtott egy Sydney egyik elővárosában lévő temetőbe és súlyosan megrongált több sírt, meg a kocsiját is, amit később daruval kellett kiemelni, hogy ne okozzon még több kárt.

A rendőrség információi szerint egyébként a Mercedes sofőrje megbukott a szondáztatáson, mielőtt kórházba vitték volna, úgyhogy most valószínűleg elég nagy bajban lehet.

A Mercedes SUV lies amongst the gravestones at a cemetery in the Sydney suburb of South Coogee. The early morning crash caused significant damage after the driver failed to take a corner, crashing through a wall before landing on the gravestones. pic.twitter.com/kcecizBK4J