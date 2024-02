A műsorvezetőnő az Instagram-világ felszínességéről posztolt.

A VIVA TV egykori műsorvezetőnője, Pintér Adrienn Ada az elmúlt években arra használta az Instagram-oldalát, hogy bemutassa: a közösségi oldalak nagyon felszínesek tudnak lenni. A háromgyermekes édesanya gyakran a kevésbé előnyös, szerkesztés nélküli, azaz valóságos fotóit is kirakja, ami miatt sokan dicsérik őt.

Most hasonló bejegyzéssel jelentkezett: mint írta, sokan azt hiszik róla, hogy nem dolgozik semmit, amiért nem posztol munkájáról a közösségi oldalára.

„Van egy ilyen mondás edzés kapcsán, ha nem posztoltál róla, olyan mintha nem is edzettél volna. Nem szoktam magamról munka közben posztolni, de úgy tűnik, sokan azt hiszik, nem is dolgozom, mivel nem osztom meg, csak lógatom a lábam. Úgyhogy tessék, dolgozós kép... egy fogorvosi konferencián, mint műsorvezető vettem részt. Tanulság, hogy attól hogy valamit nem látsz, attól még létezhet és persze a social mediában azért ez fordítva is igaz lehet. A lényeg, hogy ne vonj le messzemenő következtetéseket pár insta/fb fotó alapján!” – jegyezte meg Pintér.