Alig másfél éve adta utolsó koncertjét a Black Sabbath, amiről mi is írtunk, ahogyan a búcsúturné budapesti állomásáról is. A 2018-as Kerrang díjátadón az alapító gitáros Tony Iommi-val készített interjúból kiderül, hogy könnyen lehet, hogy 2022-ben összeállnak még egy koncertre, mégpedig a Birminghamben esedékes Nemzetközösségi játékok nyitóünnepségén. Bár a bőgős Geezer Butler szándéka nem tiszta, de Ozzy Osbourne már korábban is elképzelhetőnek tartotta, hogy nem zárkóznak majd el egy-egy kivételes fellépéstől. Persze mindezt azután, hogy végzett a nemrég indult, és 2 évesre tervezett szóló búcsúturnéjával.



Iommi bejelentése azért is fontos, mert egészségügyi állapota miatt már nehezen viseli a hosszabb utakat, és többek között ezért is döntöttek amellett, hogy 49 év után elbúcsúznak a rajongóktól. Iommi a csütörtökön adott interjúban arról beszél, hogy azóta sok időt tölt jótékonysági szervezetek támogatásával, de felszabadulva a turnézás alóli kötelezettségek alól újra elkezdett dalokat írni, aminek még nem tudja a sorsát.



Bármi is történjen, a további fejleményekig hallgassuk meg a világ legjobb számát, abból baj nem lehet: