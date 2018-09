Az ebédről videót is készítettek, ami felkerült Twitterre is. Szaúd-Arábiában az éttermekben és a munkahelyeken is szigorú szabályok vonatkoznak a férfiakra és a nőkre, a nőknek a férfiaktól elkülönülve kell ülniük az ilyen helyeken. A videóban a nő azon viccel, hogy együtt esznek, és a vége fele ételt ad a férfi szájába.

Az egyiptomi férfit a szaúdi Munkügyi és Társadalmi Fejlődését Felelős Minisztérium több szabály áthágása mellett azzal is gyanúsítja, hogy szaúdi állampolgárok számára fenntartott helyen ült ebéd közben.

Twitteren nagyon sokan szóltak hozzá az ügyhöz, a szaúdi felhasználól közül sokan azt kifogásolták, hogy nem a nőt büntették meg, de a férfi viselkedését is elutasította a hozzászólók többsége, bár olyan is volt, aki szerinte egy munkakapcsolatba ennek bele kell férnie. Az egyiptomi felhasználók inkább ki voltak akadva, sokan azt emlegették, hogy nem számítottak ilyesmire, főleg azután, hogy májusban Szaúd-Arábiában a nők számára is lehetővé tették, hogy autót vezessenek. (BBC)