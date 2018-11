Rostschild Klári, a kelet-európai divat ikonikus alakja volt. Ma már szinte érthetetlen, hogyan működtethetett egy haute couture (vagy ahogy némely ruhacimkéjén hibásan szerepel: haute coutur) ruhaszalont a legkeményebb szocializmus éveiben is. Simonovics Ildikó kutatásai nyomán most épp egy kisebb kiállítás látható róla a Kieselbach Galériában, A csábítás fegyverei keretében, de jövőre jön egy nagyobb is a Nemzeti Múzeumban. Ezekhez kapcsolódva tartották meg tegnap a Rotschild Klári legendái című film díszbemutatóját épp az utóbbi helyszínen.

Oláh Katalin és Csukás Sándor filmje elképesztően klassz, rengetegen megszólalnak benne, többek közt a híres Rotschild-lányok (így Pataki Ági is a nevezetes Fabulon-mozaikról, melynek egy darabja most látható az említett Kieselbach-kiállításon). Bemutatnak jó pár eredeti ruhadarabot is, ami elég nagy szám: mindössze hármat őriznek közgyűjteményben, és alig néhány tucatot magántulajdonban.

P ompás hangulatfestés a korról, a szalonról, de úgy, hogy közben észrevétlenül beszivárog egy csomó tény, adat is, és helyretesz egy rakás (Wikipedia-szócikkekben is fellelhető) tévedést. Csak pár érdekesség:

Horthy István esküvőjére valóban ő szállított a ruhákat, de az egyiptomi hercegnek nem - bár ezt szívesen terjesztette magáról. Mindenesetre arisztokrata kapcsolatai segíthettek neki túlélni a holokausztot.

Kádár János ugyan adta a puritánt, de a felesége a Rotschildnál varratott. Igaz, Chanelt nem volt hajlandó hordani, csak angol kiskosztümöt.

Titóné bezzeg szerette a puccot, saját próbababája volt a Váci utcai szalonban, amit évente újabb párnácskákkal bővítettek, ahogy hízott.

Gábor Zsazsa egy csomó ruháját hozta ide átalakíttatni, majd úgy fogták el a határon, mikor fizetés nélkül akart visszautazni Amerikába.

Halász Judit hosszú ideig sóvárgott egy tízezer forintos ruha után, rendszeresen bejárt megnézni, felpróbálni. Végül megvette. Akkoriban 3000 forintot keresett a színháznál.

Több poént nem lövök le, nagyon erős a sztorianyag. A film a HírTV-n lesz látható karácsonykor, de remélhetően utána is lesznek még vetítések. Aki pedig nem bírja ki addig, menjen el Simonovics Ildikó következő Rotschild-sétájára, ahol a legendához kapcsolódó pesti helyszíneket járhatjuk végig rengeteg történettel.