2018-ban nem kellene vitatkozni arról, hogy szükséges-e a kézírás vagy már mindent oldjunk meg számítógépen keresztül. Nyilván a progresszív válasz az, hogy a gyerekeket leginkább programozásra nem pedig szépírásra kell megtanítani, de ismerjük be, ez a világ minden, csak nem progresszív és egyáltalán nem egyszerű. Pragmatikusan és a magunkkal kapcsolatos elvárás is az, hogy megtanuljunk írni, gyakoroljuk a kézírást, hogy ha egyszer majd mondjuk lekapcsolják az áramot, és az akksik is kifogynak, a belénk szorult és kikívánkozó gondolatainkat is papírra tudjuk vetni. Meg egyébként is, kézzel írni emberi. Romantikus, reneszánsz és SZEXI.

Muszáj volt deklarálni az írással kapcsolatos nézeteimet, mielőtt nekikezdenék annak a történetnek, amely a pokol kénköves tüzén keresztül mutatja meg a helyünket (helyemet) a világban.

Csekkes postai befizető vagyok, és évek óta azon töröm a fejemet, hogy miért kell a sárga csekken feltüntetni számmal ÉS betűvel is az összeget, amit be akarunk fizetni. Éppen egy éve rá is kérdeztem a postán, hogy mégis, miért várják el az emberektől, hogy írják le az összes csekkükre, ráadásul kétszer, betűkkel is az összeget. Azt írták, hogy azért, mert ez a szabály, és

hogy egyértelműen azonosítható legyen a befizetendő összeg, például a számok vagy a betűk esetleges olvashatatlansága esetén.

Ok, tehát figyelsz? Hogy azonosítható legyen. Én nem figyeltem, ezért a decemberi postázásomnál két csekkemet egyszerűen visszadobtak azzal, hogy olvashatatlan az írás (hangsúlyozták, nem csúnya, hanem olvashatatlan). Én ezzel nem tudtam mit kezdeni, egy pillanat alatt hülye ügyfél vált belőlem. A törzshelyemen ráadásul! Úgyhogy könyörögtem, rimánkodtam, értetlenkedtem, még egy másik ügyféllel össze is szólalkoztam, de a posta kérlelhetetlen volt. Mehetek, ahova akarok az olvashatatlan (amúgy tényleg nem csúnya) írásommal. Ekkor az ellenállás lángjai kezdtek lobogni bennem, és rájöttem, eljutottam a Mátrix legvégére. Magához a rendszer gyenge pontjához: az emberhez.

Gondolj bele, havonta 17,5 millió csekket fizetünk be, évente 210 milliót (2016-os adat - a Posta), elég lenne, hogy csak olvashatatlanul odafirkálod az összeget, és a rendszer megbénulna. Ott állsz a pénzeddel, és a rendszer nem tudja, hogy mit akarsz.

Szavazz: szerinted van értelme kiírni a számokat a csekkre?