A Not exactly normal egy remek YouTube-sorozat, mindenkinek csak ajánlani tudom, és éppen most nagyon rászolgál a nevére (azt jelenti, nem teljesen normális): az aktuális epizódban a készítő, Dylan Dubeau egy amerikai laposföldhívő konferenciára utazik. Ahol angyali türelemmel kérdez, álmélkodva hallgatja a válaszokat, és közben valahogy megállja, hogy ne kaparja le az arcáról a bőrt a tulajdon két kezével, magzatpózban üvöltve fetrengve a földön. Kicsit kell angolul érteni a teljes műélvezethez, ha ez megvan, csak a figyelmeztetés van hátra: el fogja veszíteni az emberiségbe vetett hitét, ha megnézi. Én szóltam.