Sokfelé bevett szokás, hogy a mobilgyártók akár más márkák készülékeit is beszámítják a vételárba, és Szingapúrban most elég jó ajánlatokat tettek közzé: egy tavaly őszi Huawei Mate 20 Pro akár 755 dollárt is érhet, ha valaki Samsung Galaxy S10 mobilt venne. A tíz beszámítható modellből öt Huawei.

Ennél csak az Apple iPhone X-ért adnak többet, 845 dollárt.