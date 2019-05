Van az a híres sztori, hogy 1994-ben amikor május 8-án nagyot veszített a Fidesz, éppen Kanada-Finnország A-csoportos hokidöntő volt, amit Orbán Viktor egyedül nézett egy sötét szobában. Kanada nyert.

Negyedszázaddal később ismét éppen egy Kanada - Finnország A-csoportos hokidöntőre esett a választás, de most a Fidesz is és Finnország is nyert.

Tanulság azt hiszem nincs.