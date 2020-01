Örülhetnek az igényes japán animációs filmek rajongói, a Hollywood Reporter vasárnapi cikke alapján a következő pár hónapban a Studio Ghibli összes fontosabb filmje felkerül a Netflix kínálatába. Ugyan Észak-Amerikában és Japánban továbbra sem náluk lehet majd megnézni a filmeket, a világ összes többi részén ez lesz a helyzet, ez pedig óriási fegyvertény, Mijazaki Hajao filmjei ugyanis továbbra is őrületesen népszerűek.

A dolog azért is érdekes, mert a Ghibli sokáig hajolt meg a streamelés forradalma előtt, most azonban közleményükben azt írták, a rajongóikra hallgattak, és streamelhetővé teszik a filmjeiket. Szuzuki Tosió, a stúdió producere azt is hozzátette, hogy reméli, így többen megismerhetik majd őket. Nem ez egyébként az egyetlen dolog, aminek mostanában örülhettek a Ghibli rajongói, nemrég derült ki, hogy hanglemezen is megjelennek a stúdió zenéi.

A 21 film három turnusban kerül majd fel a Netflixre, egészen pontosan a következő leosztásban: