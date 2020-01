Ja, elég előnytelen név lenne egy képregényes szuperhősnek. Ő az egyébként:

A becsületes neve Dustin Shomer, és azzal érdemelte ki az eposzi nevet, hogy az elmúlt heteket azzal töltötte, hogy telegraffitizze Phoenix városát a "Penis Man" felirattal. Miután ezzel Amerika-szerte bekerült a kis színes hírek közé, a helyi rendőrség egy kicsit túlreagálta a bűnüldözést – Shomer legalábbis azt írta Facebookon, hogy 25 kommandós rohanta le a lakását, AR-15-ösökkel.

Azóta annyi történt, hogy Shomer közösségi adományokat gyűjt, hogy ügyvédet tudjon fogadni, és a hírek hatására minden eddiginél jobban elborították Phoenixet a rajongói "We are all Penis Man" feliratok. Tanulság nincs.

(Phoenix New Times)