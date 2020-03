A Facebook-oldalán jelentette be egy pomázi gyerekorvos, dr. Szakács Krisztina, hogy a rendelő várójából ellopott valaki egy kézfertőtlenítőt. Az orvos így fogalmazott:

Köszönjük, hogy ellopták a kézfertőtlenítőt a váróból! Köszönöm, hogy miközben az Ön egészségét próbáltuk védeni, meglopott minket! Tisztelt Tolvaj! Önnek két lehetősége van: 1, visszahozza a rendelőbe saját maga, - ebben az esetben nem teszünk további lépéseket, 2, a kamerafelvételt továbbítjuk a rendőrségnek. Már nem az első eset, hogy meglopnak minket Pomázon. Most azonban egészségügyi vészhelyzet van, és egy ilyen helyzetben ezt tenni egész egyszerűen megbocsájthatatlan!

A páciensek jelenleg az asszisztenstől kérhetnek kézfertőtlenítőt, ha nem vittek magukkal, írta kommentben a doktornő. A koronavírus miatt kézfertőtlenítőből jelenleg több helyen is hiány van, a szert alig-alig lehet beszerezni patikákban vagy drogériában. Az egyik patika vezetője kérdésünkre korábban azt mondta: a baktériumokat és vírusokat is elpusztító kézfertőtlenítőből jó, ha 3-4 darabot kapnak egy nagykertől. A WHO és az magyar gyógyszerészeti hatóság (OGYÉI) honlapján közzétettek egy kézfertőtlenítő receptet, amelyet patikákban lehet elkészíteni. Amennyiben a szükséges alapanyagokat megkapják, maguk fognak fertőtlenítőszert készíteni, mondta a gyógyszerész.