Charlize Theron a The One Show nevű brit beszélgetés műsorban bukkant fel, hogy promózza az új, The Old Guard című akciófilmjét, és az egyik műsorvezető megkérdezte, hogy valójában hogyan kell ejteni a színésznő vezetéknevét, mert szoktán úgy is mondtani, hogy THEron, meg úgy is, hogy theRON.

Theron pedig elmondta, hogy hát egyik sem az igazi, ugyanis úgy kell ejteni, hogy:

SZRON

(vagy akárhogy is írjuk át a fonetikusan az angol "th" hangot)

Tehát közelebb van az angol "throne" kifejezéshez, mint ahhoz, hogy Teron vagy Terón. Ideje volt már megtudni.A videót pedig a már most legendás kimondásról ezen a linken lehet megnézni.