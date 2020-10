Ha van olyan játék, ami sosem megy ki a divatból, az valószínűleg a Lego. Nem újdonság, hogy nem csak a gyerekek játékszere, a felnőttek is szívesen építenek belőle ezt-azt, akár többnapos projekteket is. Egy kanadai édesapa nemrég egy működő pizzakészítő szerkezetet készített legóból.

Iouri Petoukhov fiával, Michaellel együtt dolgozik, és több olyan szerkezetet is építettek már a népszerű játékból, amelyek hasznosnak bizonyultak. Készítettek már olyan eszközt, ami állításuk szerint tökéletes bacont és tojást készít reggelire, most pedig a pizzasütést tették egyszerűbbé – legalábbis a tészta megpakolását.

A szerkezet lényege, hogy először megkeni az üres pizzát paradicsomszósszal, utána meghinti sajttal, majd klasszikus módon kolbászt és paprikát is szétszór a tetején. Ezután persze már manuálisan kell megoldanunk a továbbiakat, ugyanis egyelőre nem készítették el a legókart, ami beteszi az ételt a sütőbe, és be is állítja, meddig piruljon.