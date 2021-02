Fotó: NbC / Getty Images Hungary

A színésznő már többször is megmutatta Instagram-oldalán, hogy mennyire szeret zongorázni, gyakran pedig covervideókat is készít, amelyekben előfordul az is, hogy a lánya énekel.

Most épp az Amerikában hirtelen nagy népszerűségre szert tett Olivia Rodrigo Driving License című számát alakította át, amit, úgy tűnik, kutyái is örömmel hallgatnak.

Itt láthatjuk közelről a boldog ebeket: