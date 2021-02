Mivel 20 éve volt, hogy mozikba került A Gyűrűk Ura- és a Harry Potter-filmek első része, ezért az Empire csinált egy páros interjút a két főszereplővel.

Elijah Wood elmesélt egy enyhén kellemetlen szituációt. Épp valami liftben volt, amikor a mellette lévő fickó elkezdte nagyon bámulni őt. Majd amikor végre megszólalt, akkor csak annyit mondott miközben rámutatott az ujjával, hogy "Harry Potter". Elijah erre csak annyit felelt, hogy "Nem" majd kilépett a liftből.

Erre replikázott Radcliffe is, aki megerősítette, hogy egyáltalán nincs bennük annyi közös vonás, hogy össze lehessen téveszteni őket. Barna a hajuk, kék a szemük, de ezen kívül más egyezés nincs. Mégis ez az esett Harry Potterrel is megtörtént. Nem is egyszer, hisz már általánosságban beszél erről, hogy amikor emberek azzal mennek hozzá, hogy "Ó, A GYűrűk Ura...", akkor szó szerint csak annyit mond, hogy "Nem éppen, a másik csávó."

Azért olyan is volt, hogy Radcliff autogramot adott valakinek, de úgy írta alá, hogy Elijah Wood.

(JustJared)