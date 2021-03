Fotó: Rigobacsi / YouTube

Rigobacsi és Noemi Vagvölgyi kollaborációjából született most meg a VAU című szám, aminek a szövegét maga a Facebook mémsztárja, Noemi írta. A dalszerzés feladata viszont Rigobacsira szállt, de megküzdött a feladattal, és egy igencsak erős, "teknokolos" muzsikát sikerült összerakniuk. Olvasható a videó leírásában az is, hogy sminkest nem használtak a dalhoz, mert minek is az? A világítást egy lámpa biztosította számukra. Ha nyitva lennének a szórakozóhelyek, akkor már biztos zengene a bulinegyed a VAU-tól.