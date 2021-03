Fotó: Cover Images / Northfoto

Ez nem egy forgatáson készült fotó. Egy eléggé eltökélt rajongó, Ayaal Fedorov elhatározta, hogy megépíti a The Mandalorianban látható űrhajó tökéletes másolatát. Mondanánk, hogy még működik is, de repülni sajnos nem tud az elkészült szerkezet. Még 2019-ben született meg az igény, hogy meg kéne csinálni azt, amit más még nem, elkészíteni Razor Crest tökéletes mását. Ayaal Fedorovnak akkor még nem volt rá pénze, de aztán jött a pandémiával nehezített 2020, amikor ideje megengedte, hogy ezzel bíbelődjön. Pénze pedig onnan lett, hogy a projekt érdekében eladta az autóját, valamint több rajongó is beszállt némi pénzzel.

Végül elkészült a mű, és a drámai hatás kedvéért felvitték egy domb tetejére, összerakták újra, hogy még drámaibb fotó készülhessen.