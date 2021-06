Fotó: Slaven Vlasic / Getty Images Hungary

Harry Styles után egy másik korábbi One Direction tag is kipróbálja magát a színészkedésben. Liam Payne a Diary of a CEO című műsorban mesélt arról, hogy régebben egy Anonim Alkoholisták gyűlésen összefutott Russel Branddel, az ott történtek pedig remek alapként szolgálnak egy rövidfilm leforgatásához, amelyben ő is szerepel majd. A történet még kezdetleges fázisban van, hiszen mint mondta:

Nem fogom kiadni a forgatókönyvet… és még nem is beszéltem Russ-szal erről, de én vagyok az egyik szereplő.

Liam azt is elmesélte, hogy azért kellett AA gyűlésekre járnia, mert volt egy kis gondja az itallal (és a drogokkal is), de a váratlan találkozás után már közösen látogatták a gyűléseket Russellel. A tudatmódosító szerek miatt egy időben az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében, de állítása szerint több mint egy hónapja tiszta.

(Forrás: Page Six)