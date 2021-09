Egyik legnagyobb slágerét, a Jenny From The Block-ot adta elő.

Fotó: Gotham / Getty Images Hungary

A Global Citizen Live egy 24 órás globális esemény, amely szeptember 25-én vette kezdetét, hogy egyesítse a világot a bolygó védelmére és a szegénység legyőzésére. Az adásban 6 kontinensről érkező művészek, hírességek és a világ vezetői fognak össze, hogy közösen idézzenek elő változtasokat, mindenkit arra buzdítva, hogy tegyenek a kitűzött célokért.

Az eseményre a világ minden tájáról érkeztek fellépők, többek között Lagos, London, Los Angeles, New York, Párizs, Rio de Janeiro, Szöul és Sydney városából. Jennifer Lopez a New York-i Central Parkban lépett fel az egyik legnagyobb slágerével, a Jenny From The Blockkal tarolta le a színpadot.