A Squid Game, azaz a Nyerd meg az életed című koreai sorozat hatalmas népszerűségnek örvend, ahogyan a színészei is. A stáb több tagja is elmondta már, hogy a széria debütálásával megsokszorozódott a követőtáboruk, így van ez Anupam Tripathival is, aki Ali Abdult játssza a szériában. A napokban posztolt is közösségi oldalára, megköszönve a rajongók szeretetét.

Helló, mindenki! Hogy vagytok? Köszönöm hogy szeretitek a sorozatot, és engem, Ali Abdult! Köszi srácok, áldottnak érzem magam. Élvezzétek a kilátást!

– hangszik a színész vidám bejelentkezése, amit a posztban lapozva lehet meghallgatni és megnézni.