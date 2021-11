Shawn Mendes és Camila Cabello szerdán egy közösen megfogalmazott közleményben jelentették be Instagram-oldalukon, hogy két év után úgy döntöttek, külön folytatják.

Fotó: Jeff Kravitz / Getty Images Hungary

Az írásban a szakítás okát nem árulták el, de mindenkit megnyugtattak, hogy legjobb barátokként folytatják:

Sziasztok! Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk a romantikus kapcsolatunknak, de az egymás iránti szeretetünk erősebb, mint valaha. Legjobb barátokként kezdtük a kapcsolatunkat, és továbbra is legjobb barátok maradunk. Nagyra értékeljük a támogatásotokat a kezdetektől fogva és a továbbiakban is. Camila és Shawn.

A kettejük románcáról szóló pletykák 2019 júliusában röppentek fel, miután Camila szakított előző barátjával. Egy hónappal ezután már Instagramon kívánt boldog születésnapot szerelmének az énekesnő és egy közös dalt is kiadtak. A kapcsolat a karantén alatt még jobban elmélyült, többször kapták őket lencsevégre romantikus séták közben és már az eljegyzés is felmerült közöttük. Shawn tavaly nyáron részletesen vallott viszontagságaikról is.