Ugyan lassacskán itt van a karácsony, de ennek nem biztos, hogy mindenki örül.

Sokan lehetnek olyanok is, akik pont úgy élik meg az ünnepeket, mint a világhírű karakter, Grincs. Rájuk is gondolnak most már, ugyanis december 3-tól 23-ig bárki kibérelheti az undok zöld lény barlangját.

Grincs visszahúzódó életmódját tekintve a barlang a város szélén, a Utah állambeli Boulder külvárosában található, egy gyönyörű, távoli birtokon.