Amerikában pihen az olimpiai bajnok úszó a párjával.

Fotó: Instagram

Néhány nappal ezelőtt Floridából csekkolt be Iszak Eszter az Instagram-oldalán. A posztjaiból kiderül, hogy az idei karácsonyt az Egyesült Államokban tölti, ahova természetesen nem egyedül, hanem a kedvesével, Gyurta Dániellel utazott. Egy közös kép is felkerült róluk a friss fotók közé, amit a leírás szerint az Everglades Nemzeti Parkban lőttek. A modell-műsorvezető bejegyzése alapján úgy tűnik, élményekkel teli a közös pihenés – nekünk, magyaroknak egyébként is különleges nyári melegben karácsonyozni.