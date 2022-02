Megvolt a nembejelentő buli.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Hajmásy Péter hamarosan apai örömök elé nézhet, jövendőbeli felesége, Nádai Anikó ugyanis első közös gyermekükkel várandós. A pár korábban már elárulta, hogy milyen nevek jöhetnek számításba, Anikó legfrissebb Instagram-posztjából azonban most kiderült, hogy első közös gyermekük kisfiú lesz, így most már azt is biztosra vehetjük, hogy a gyerkőc

a Hajmásy Péter Pál nevet fogja kapni,

Peti családjában ugyanis ez már régóta fennálló hagyomány.