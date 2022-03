Rájár a rúd Simon Levievre.

Ahogy arról az Index is beszámolt, nemrégiben beperelte a Tinder-csalóként elhíresült Shimon Hayutot (álnevén Simon Leviev) a gyémántmilliárdos família, akiknek a nevével évek óta visszaél az izraeli férfi, ezzel dollármilliókat kicsalva barátnőitől. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez pénzben mennyit fog jelenteni számára, és lesz-e bármi komoly következménye a jogi lépéseknek.

A sors furcsa fintora azonban, hogy ezúttal Simont húzta le valaki több ezer dollárral.

A szintén szélhámos nő a Meta egyik munkatársának adta ki magát, és több mint hatezer dollárt kért tőle azért, hogy hitelesítse az ő és jelenlegi barátnője Instagram-oldalát. Ez annyit jelent, hogy megjelenik a fiókjuknál a kék kis pipa, ezzel bizonyítva, hogy valódi a fiókjuk.

Shimon a nővel még telefonon is egyeztetett, aki egy hangos irodából beszélt vele, így fel sem merült az izraeli férfiben, hogy átverés lenne az egész, el is utalta a pénzt a számlájára. Ezután kezdett el gyanakodni a menedzsere, aki felkereste a Metát, hogy dolgozik-e náluk ilyen nevű nő, akik nemmel feleltek, valamint azt is elmondták, hogy a hitelesítés alapvetően nem is kerül pénzbe. Mondanunk sem kell, hogy a nő ezután teljesen eltűnt.

(Forrás: TMZ)