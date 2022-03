Rihanna megvillantotta kismama szettjét, miközben születendő gyermekének ment ruhát vásárolni.

Fotó: Instagram

Az énekesnő első gyermekével várandós, amit rendszerin meg is mutat ahol lehet, elvégre számtalanszor volt már beszédtéma, hogy Rihanna a jeges februári estéken sem takarja el magát. Most legalább már jó idő van, így a kismama is lazábbra veheti a figurát. Legutóbb például gyermekének ment vásárolni, de néhányan ismét kiszúrták, hogy szűkebb felsőtt vett magára, mint kellene.

"Nem értem, hogy csinálja. A szűk pólók nekem nagyon kényelmetlenek voltak a terhességem alatt" - értetlenkedik Riri stílusán egy anyuka.