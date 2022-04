Na persze nem úgy, ahogy az gondolnánk. A magyar miniszterelnök nem arról híres, hogy ellenzékinek titulált orgánumok képviselőivel és újságíróival interjúzik, ezért Nagy Ádám, a Fókuszcsoport csatorna feje ahhoz nyúlt, amihez a legjobban ért: a vágáshoz.

A vágás nem véletlenül egy önálló művészeti ág, amit külön kategóriában is díjaznak a legnagyobb filmes fesztiválokon. Jól vágni nem csak azt jelenti, hogy két külön felvett kép természetes tökéletességgel követi egymást, és vezeti a nézőt snittről snittre, jelenetről jelentre, hanem azt is, hogy támogatja a rendezői narratívát. Ugyanis vágással lehet a leginkább befolyásolni a mondanivalót, ebből következik, hogy manipulálni is remekül lehet így a jeleneteket.

Fotó: Fókuszcsoport / Youtube

A Fókuszcsoport egy fikciós Orbán Viktor interjúval vezette le a választásokat. A videóban Nagy Ádám ma releváns kérdéseket tett fel, amire a válaszokat egy 2006-os Bayer Zsolt vezette Orbán Viktor interjúból vágta be.

Miniszterelnöki vita ugyanis azóta nem volt, utoljára Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc vitázott 2006-ban. A kérdésre, hogy miért tartja a miniszterelnök fontosnak a vitát, így hangzott Orbán Viktor 2006-ban megfogalmazott válasza:

A vita értelme, hogy hozzásegítsük a választópolgárokat ahhoz, hogy amikor néhaány nappal később elmennek választani, akkor a lehető legfelvértezettebben tegyék ezt, mindet tudhassanak, ami egy jó döntéshez kell.

A paródiavideó nem nyerte el mindenki tetszését, a kommentelők között volt, aki személyes sértésnek vette a látottakat, és nevetés helyett jobban felidegesítette magát, mint amennyire az indokolt lenne, és akadt olyan is, aki tökéletes éleslátással világította rá a többi nézőt arra, hogy ez egy „összevágott videó, Orbán Viktor már nem is így néz ki”.