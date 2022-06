Pontosabban az alvást tettető Dwayne Johnson arcát, a színész ugyanis nem akarta tönkretenni 4- és 6 éves gyermekei szórakozását, így úgy csinált, mintha továbbra is mélyen szunyókálna.

A Szikláról eddig is köztudott volt, hogy bolondul két kislányáért, akik kedvéért akár babázni vagy körmöt festeni is hajlandó, most azonban újra megmutatta, milyen odaadó apuka - csendben tűrte, míg a Jasmine és Tiana reggel összefirkálták az arcát. Pedig bejegyzése szerint ez egyáltalán nem volt kellemes élmény, mivel a rosszcsont gyerekek elég erősen döfködték őt ceruzáikkal:

"Mintha Covid-tesztet csináltak volna a fejemen keresztül" - kommentálta az eseményeket a színész, aki videót is mutatott összenőt szemöldökű, bajszos és kecskeszakállas új külsejéről: