Egyhamar nem lesz ebből így békülés.

Az Oscar- és Golden Globe díjas színész YouTube csatornáján kért nyilvánosan bocsánatot videóban a 94. Oscar-díj-átadón esett incidens miatt. Will Smith akkor a feleségét, Jada Pinkett-et ért viccelődés miatt kelt haragra, és ment fel a színpadra lekeverni egy pofont Chris Rocknak. Egy, a színészekhez közeli forrás most azt nyilatkozata a videóra reagálva, hogy Will Smith semmit sem szeretne jobban, mint ha Chris Rock „nyilvánosan elfogadná a bocsánatkérését”, de kiemelte „Chris nem tervezi, hogy felkeresi Willt”.

Nyilvánvalóan az eset arra enged következtetni, hogy Smith-nek nagy szüksége lenne a közmegítélés bocsánatára, ellenben a humorista nagyrészt hallgatott az Oscar-gála színpadán történtekről, arról csak röviden beszélt, amikor a Chris Rock Ego Death World Tour stand-up estje során szólt a közönségéhez. Alig néhány órával a bocsánatkérő videó nyilvánosságra hozatala után, így szólt a tömeghez a komikus:

Mindenki megpróbál áldozatot játszani

„Ha mindenki azt állítja magáról, hogy áldozat, akkor senki sem hallja meg az igazi áldozatokat. Még én is, amikor Smith megütött, másnap mentem dolgozni. Gyerekeim is vannak (...). Aki azt mondja, hogy a szavak fájnak, azt még sosem vágták arcon.”

–mondta Rock.

