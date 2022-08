Ugyan a közelgő Sárkányok Háza több dologban is különbözni fog az anyasorozattól, Matt Smith szerint egy valami nem fog változni, az pedig a szexjelenetek mennyisége.

A Doktor Who egykori főszereplője a Rolling Stone-nak adott interjút, amiben arról mesélt, hogy a karaktere hány ilyen jelenetben vesz részt, ami szerinte már egy kicsit túlzás is.

Fotó: HBO via Bestimage / Northfoto

"Enyhén sok, ha engem kérdezel. Azon kapod magad, hogy felteszed a kérdést, tényleg szükségünk van-e még egy szexjelenetre? A készítők pedig bólogatnak, hogy igen, szükségünk van." - mondta Smith, aki szerint a színészek dolga ettől függetlenül, hogy hűen reprezentálják azt, amit George R.R. Martin papírra vetett.

A Trónok Harcát korábban is érte kritika amiatt, hogy sok benne a meztelenség, sőt, maguk a színészek is szót emeltek a témában. Ilyen volt például Emila Clarke is, aki kijelentette, hogy a sorozat miatt nem vállal több meztelen jelenetet sehol.