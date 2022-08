Két hete startolt el a Disney Plus-on az Amazon: Ügyvéd című sorozat, amiben Hulk unokatestvérét, az ügyvédként dolgozó Jennifer kalandjait követhetjük végig, aki nem mellesleg hasonló erőre tesz szert, mint kuzinja.

A második részben már feltűnt a 2008-as Hihetetlen Hulk főgonosza is, akit ezúttal is Tim Roth alakít, bár vele már találkozhattunk a Shang-Chi és a tíz gyűrű című filmben is. Az igazán érdekes részlet szinte rejtve maradt a nézők előtt, és csak a szemfülesebb rajongók szúrhatták ki, hogy a sorozatban gyakorlatilag megerősítették, hogy az MCU világában létezik Logan, azaz Rozsomák is.

Miközben Jennifer épp munkát keres, az egyik hírportálon olvasható egy cikk, aminek az a címe, hogy "Acélkaros férfi bunyózott egy kocsmában"

Nem sok karakter van, aki hasonló adottságokkal rendelkezik, ráadásul Logan híres arról, hogy nem veti meg az italt, és könnyen keveredik balhéba is.

Idő kérdése, hogy az X-men mikor fog ténylegesen bemutatkozni.