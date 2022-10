Ez a Plainfiledben élő család új szintre emelte a Halloween dekoráció fogalmát.

Fotó: YouTube

Közeleg Halloween, ami az USA-ban különösen nagy ünnepnek számít, épp ezért sokan már most elkezdtek dolgozni a jelmezeken, na meg a dekoráción. A Plainfieldben élő család pedig nagy rajongója a Stranger Thingsnek, épp ezért a Netflix sikersorozatának témájába öltöztették be otthonukat, ahol nem csak egy demogorgon, de a lebegő Max is helyett kapott. Az internet persze oda-vissza van a dekorációért, amit mi is megmutatunk: