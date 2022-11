Kirobbanó trailerrel jelentkezett a Kasi Lemmons által rendezett mozifilm, amely Whitney Houston életéről szól.

Fotó: YouTube

Az I Wanna Dance With Somebody (ugyebár ez az énekesnő egyik, ha nem a leghíresebb dala) címet viselő filmet a Bohém rapszódia forgatókönyvéért is felelős Anthony McCarten írta, a főszerepben pedig Naomi Ackie fog brillírozni.

A december 26-án érkező film az ígéretek szerint bemutatja majd a nőt a hang mögött, aki egyszerű kóristalányból a világ egyik legsikeresebb, legmeghatározóbb énekesnőjévé nőtte ki magát.