Tim Burton az egész világot levette a lábáról a Wednesday-sorozattal, amiben Jenna Ortega alakítja az Addams Family szadista tinédzserét, aki a Nevermore akadémián kezdi el tanulmányait, miután az előző iskolából kirúgták.

Fotó: YouTube

A Wednesday-ben számos természetfeletti lénnyel találkozni, elvégre a Nevermore akadémiára járnak vérfarkasok, vámpírok, boszorkányok, az erdőben ólálkodó Hyderól pedig már nem is beszélve.

Ezekhez mind-mind korszerű vizuális effektekre volt szükség, de az OSSA nevű YouTube-csatorna most megmutatja, hogyan is néz ki a Wednesday CGI és VFX nélkül.

A videóban benne van Ortega mostanra ikonikussá vált tánca is, de megismerkedhetünk a fiatal színésznő dublőrével, Ayumi Umbhauval is, és persze Izé is tiszteletét teszi.