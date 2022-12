Mel B lánya, Phoenix Brown egy fotósorozat erejéig maga is popsztárrá változott, ahol tökéletesen utánozta le édesanyját a három legikonikusabb Spice Girls-ruhájában a 90-es évekből. A 23 éves lány közösségi oldalán osztotta meg az átalakulást, kezdve Scary Spice leopárdmintás topjával, oldalt kivágott miniszoknyájával, bőr csizmájával és vaskos ezüst ékszereivel a lánybanda 1996-os Say You'll Be There című klipjéből.

A Spice Girls rajongók el voltak ragadtatva Phoenix nosztalgikus tisztelgésétől édesanyja stílusa előtt, valamint az anya-lánya duó megtévesztésig azonos külsejétől.

(via Page Six)