TikTokon tartott virtuális idegenvezetést.

Fotó: tiktok

Pár napja jelentette be Instagram oldalán Schumacher Vanda, hogy határozatlan időre az Egyesült Államokba költözött, pusztán kalandvágyból. A műsorvezető Los Angelesben kezdett új életet, TikTok csatornáján pedig most azt is megmutatta, hol is lakik pontosan.

A videóban egy edzőteremmel, medencével, kerti sütögetőkkel és kutyafuttatóval is felszerelt apartmankomplexumba kalauzolta végig nézőit Schumacher, aki a 15. emeleten lévő saját, szintén teljesen felszerelt otthonába is betekintést engedett.

„Maga a lakás annyira nem nagy, viszont pont akkora, amekkorára nekem szükségem van” – jelentette ki a műsorvezető, hozzátéve: