Immáron hat név ismert a nyolc leendő szereplőből.

Lukács Miklós is szerepel majd az RTL hamarosan induló, Celebrandi című társkereső műsorában. A Reggeli egykori műsorvezetője három hónapja jelentette be, hogy 18 év után véget ért a házassága Peller Annával, de jó viszonyban váltak el, amelyet remekül tükröz az is, hogy a férfi átbeszélte a felkérést volt párjával is, mielőtt igent mondott volna a csatornának.

„Kikértem Anna véleményét is, aki mindenben támogat engem, elfogadta, hogy felkérést kaptam” – kezdte a Blikknek a férfi, aki remek lehetőségnek tartja a Celebrandit, mivel mostanában nehezen ment számára az ismerkedés. Kipróbálta az online társkeresőket is, de nem járt sok sikerrel.

„Életidegen volt számomra ez a fajta társkeresési forma, sokszor azt éreztem, a legtöbben hamis képet mutatnak magukról. Persze volt olyan hölgy, akivel a személyes találkozásig is eljutottunk, de senkivel nem alakult ki mélyebb szimpátia. Nyilvánvalóan Anna volt életem nagy szerelme, és nem tudom, találok-e még olyan társat, aki iránt hasonló érzések alakulnak majd ki bennem, de jelenleg ezen nem görcsölök. Élvezem azt, amiben most vagyok. ”

És hogy mivel tudja egy hölgy megfogni Lukács Miklóst?

Számomra nagyon fontos egy nőben az empátia, az intelligencia, a kedvesség, illetve az, hogy ne csupán magával foglalkozzon. Nyilvánvalóan nincs garancia arra, hogy a műsornak köszönhetően találok majd társat, de ha mégis, az hosszú folyamat lesz, mire teljesen beengedem az életembe, hiszen van egy kislányom. Ám ha úgy hozza az élet, hogy valakivel tényleg elkezdene kialakulni köztünk valami komoly, valószínűleg kikérném az adott hölgyről Anna véleményét is, hiszen továbbra is nagyon fontos számomra, hogy mit gondol. Persze, ez még a jövő zenéje.

Lukácson kívül egyébként hét másik híresség is a képernyőkön keresi majd a szerelmet, köztük Jázmin Viktória, Frohner Fecó, Schumacher Vanda, Bogdányi Titanilla és Köcse György is.