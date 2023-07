Fotó: Roy Rochlin / Getty Images Hungary

Pete Davidson elvonón van, miután borderline személyiségzavarral és PTSD-vel küzd – tudta meg a Page Six.

A lap értesülései szerint a 29 éves amerikai humoristát ugyanabban a pennsylvaniai intézményben kezelik, ahol közeli barátját, John Mulaney színész-producert is, aki alkohol- és drogproblémái miatt kért segítséget. Davidson egyik ismerőse szerint viszont szó sincs komolyabb problémáról, hiszen, mint mondta: a híresség rendszeresen jár rehabra, ha egy kis lelki feltöltődésre és mentális szünetre van szüksége, szóval valószínűleg most is ez történik.

Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy Pete Davidsont márciusban egy rendbeli gondatlan vezetés vádjával is elővették, amikor barátnőjével, Chase Sui Wonders színésznővel nagy sebességgel belerohantak egy Beverly Hills-i házba az autójukkal. Megint másik alkalommal egy New York Knicks-mérkőzésen járt, ahol aztán lökdösődni kezdett, ugyanis nehezményezte, hogy az egyik rajongója túlságosan közel hajolt hozzá.