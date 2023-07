Egy közel másfél millió kedveléssel büszkélkedő mémoldal tette világhírűvé a fotót.

Nemzetközi sikere lett egy Budapest XX. kerületében készült fotónak, amelyen egy férfi látható, miközben

alpakáit sétáltatja.

A nem túl szokványos jelenetet megörökítő képpel kapcsolatban egyébként több kérdésünk is felmerülhet. Sajnos azt (még) nem tudni, ki is a képen szereplő úriember, illetve milyen gyakran sétáltatja az utcán a dél-amerikai emlősöket, mindenesetre az biztos, hogy több ezer embernek aranyozta be a napját vele országhatáron innen és túl.

A fotót a nagy népszerűségnek örvendő, 1,4 millió követővel rendelkező Squatting Slavs In Tracksuits Facebook-mémoldal osztotta meg, így az alpakák és gazdájuk jó úton haladnak a világhírnév felé.

(via RTL)