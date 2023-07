A főnöke nem szólt rá, csak kirúgta.

Hatalmas felháborodást keltett az interneten annak a 20 éves egyetemistának a története, akit azért rúgtak ki a munkahelyéről, mert állítólag túl sokszor nézett rá a telefonjára munka közben. A 20 éves lány, Sophie Alcock a manchesteri Toast nevű étteremben dolgozott szakácsként, az ominózus műszakban pedig azt várta, hogy végre kiderüljön: sikerült-e lediplomáznia. Alcock történésznek tanult, s bár a műszak elején szólt a főnökének, hogy lehet, hogy az izgatottság miatt kissé furán viselkedik majd, mégis kirúgták.

Alcock méltatlannak tartja a dolgot, főleg úgy, hogy a főnökétől először azt a választ kapta, hogy megérti, ha izgatott. A 20 éves lánnyal közvetlenül a műszakja után közölték, hogy elküldik. A döntést azzal indokolták, hogy főnöke szerint körülbelül négy órán át a telefonján lógott munka helyett, írja a 24.hu a Daily Mail című brit napilap nyomán.

Alcocknak több dolgot is kifogásol. Kiemelte, hogy senki nem szólt neki, hogy többet dolgozzon, és a munkatársai már jóval hamarabb tudtak arról, hogy kirúgják, mint ő maga, s erről pletykálkodtak is. Zavart viselkedése miatt a lány végül e-mailben közölték, hogy többé nem kell a Toastnál dolgoznia. A lány kiemelte: összesen nagyjából egy órát tölthetett el a telefonja nyomkodásával a kilencórás műszakjából, ami nem hátráltatta őt abban, hogy a rendeléseket időben elkészítse. Az iPhone-ja is azt írta ki, hogy azon a napon összesen kevesebb mint három órát töltött mobilozással.