A legjobb barátjának tartja, ezért a párnáját is megosztja kutyájával az a fiatal londoni nő, aki rajongással szeretett házi kedvencét mindenhová magával viszi a világon. A 27 éves Emily Frampton most éppen a Fülöp-szigeteket fedezi fel Luna névre hallgató ebével, az pedig szemmel láthatóan nagyon boldog, hogy minden percet a gazdájával tölthet.

Luna 2017-ben került az akkor egyetemista Framptonhoz – azóta elválaszthatatlanok. 2019 nyarán Európát is beutazták: Franciaországban, Spanyolországban, Andorrában, Olaszországban, Szlovéniában és Horvátországban is jártak. A szőkeség azonban 2021 decemberében már egyedül utazott Thaiföldre, amit meg is bánt, ezért utazásait azóta úgy szervezi meg, hogy kutyusa is vele tarthasson. Hét hónapja a fülöp-szigeteki Manilában tartózkodnak, ahol együtt kajakoznak, eveznek és búvárkodnak, s ha ezt megunták, Frampton Thaiföldet is megmutatja majd Lunának.

Luna egyébként egy cockapoo, vagy más néven cockerpoo. Ez egy design kutyafajta, melyet a cocker spániel és az uszkár keresztezéséből tenyésztettek ki.