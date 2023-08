Korábban sokat bántották, amiért több mint 180 centi magas, de megtanulta előnyére használni adottságát Lucie Tabitha. A 35 éves angol nőnek mára igazi rajongótábora lett: hol istennőnek, hol amazonnak becézik a közösségi platformokon, ezért dúskál az önbizalomban, de csak azóta, hogy tartalmakat kezdett el gyártani a TikTokra.

A nő azt mondja: már 16 éves korában is 180 centi volt, ezért rengeteg bántó megjegyzéssel illették és az idegenek is megvető pillantásokat vettek rá az utcán. Volt, aki megkérdezte tőle, milyen az idő odafent, ezért sokáig szégyellte magasságát. Lucie Tabithának a párkeresésben sem volt nagy szerencséje: nehezen talált olyan férfit, kit nem ijed meg tőle akkor sem, ha magassarkút visel. Nem is szívesen randizott, hiszen a férfiak többsége arra kérte őt, hogy inkább lapos talpú cipőt húzzon, ha találkoznak, mert nem érzik magukat elég férfiasnak mellette, olyan magas. A TikTokon azonban más a helyzet: a kommentelők mindig dicsérik, és a 35 éves nő ki is használja, hogy szeretik a tartalmait. Videóival egy vagyont keres: egyetlen egyedi tartalomért 400 fontot (180 ezer forintot) számít fel.

10 Galéria: Amazonként tekintenek a 180 centi magas nőre Fotó: Instagram/lucie.tabitha/Northfoto

Nem Lucie Tabitha az egyetlen, aki magassága miatt nehezen talál párt: nemrég egy 25 éves londoni nő vallott arról, hogy a maga két méterével elijeszti a férfiakat.