A Facebookon ismerkedett meg a két zsűritaggal.

Rendkívül érdekes módon indult az RTL jubileumi, tizedik évadát megkezdő gasztroműsora, A Konyhafőnök. Az első adásban ugyanis kiderült, hogy az egyik versenyző, Pintér Vivien két zsűritaggal, Rácz Jenővel és Fördős Zével is randizott már korábban, számolt be róla a Blikk.

A nő elmesélte, hogy a séffel és a gasztrobloggerrel is az interneten ismerkedett meg évekkel ezelőtt, és a személyes találkozásig is eljutottak. Elmondása szerint Fördős a lakásán is főzött neki.

„Annak idején én jelöltem be a Facebookon Zét, ám végül ő írt rám. Hosszú ideig beszélgettünk, mielőtt az első találkozásra sor került volna, ugyanis nagyon elfoglalt volt, és gyakran az utolsó pillanatban mondta vissza a találkozókat. Végül egy gasztronómiai rendezvényen futottunk össze, s végre személyesen is sikerült megismerkednünk. Ezt követően volt még egy rövid randink, ám a harmadik találkozónkon sikerült igazán közel kerülni egymáshoz” – állította a versenyző, aki szerint a nála töltött randi után Fürdős lelkesnek tűnt.

Ám ez összesen két hétig tartott, amikor arra került a sor, hogy egyeztessük a következő randinkat, egy szó nélkül eltűnt, és soha többé nem írt vissza. Igazán rossz érzés volt, főleg, mert korábban elmondtam neki, mennyire érzékeny lány vagyok, és milyen fontos számomra az őszinteség. Sajnos épp ezt nem tudta megadni nekem

– magyarázta Vivien.

A lap Fördős Zét is megkereste, aki így emlékezett vissza:

Évekkel ezelőtt valóban találkoztunk, és nagyon sajnálom, hogy nem zártuk le rendesen a történetet, de a stúdióban megpróbálom majd valahogy jóvátenni a történteket.

A versenyző a műsor másik zsűritagjával is randizott korábban, Rácz Jenővel kapcsolatban más tapasztalatokat szerzett.

„Szintén a Facebookon ismerkedtünk meg, majd hamar eljutottunk az első találkozóig, de nem volt meg kettőnk között a szikra, még egy csók sem csattant el köztünk. Végül a második találkozón abban maradtunk, nem folytatjuk az ismerkedést. Számomra ez pozitív volt, Jenő végtelenül kulturáltan és korrekten viselkedett, jó érzésekkel gondolok rá” – mesélte Vivien.