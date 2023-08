Arra a pletykára is reagált, amely szerint újra aktív a Tinderen.

Előző héten véget ért az RTL társkereső realityje, a Celebrandi, ahol Jázmin Viktórián kívül mindenki talált olyan párt magának, akivel szeretne kamerákon kívül is randizni. Schumacher Vanda egy Aba nevű szingli férfival ismerkedett meg, akivel kölcsönösen szerették volna folytatni az ismerkedést a műsor után is. Nemrég elárulta, hányadán állnak most.

Jól alakul a kapcsolatom Abával, amikor neki is van ideje, és nekem is, akkor találkozunk

– mondta Schumacher a lapnak.

A műsorvezető arra szóbeszédre is reagált, amely szerint újra aktív a Tinderen, vagyis az egyik legismertebb társkereső applikáción.

Azt sem tudom, hol áll a fejem, műsort vezetek, mindent csinálok, az, hogy én a Reddittel meg a Tinderrel foglalkozzak, felnőtt ember vagyok, én ilyen hülyeségekre nem érek rá. A Tinderem meg valószínűleg azért van meg még, mert az applikációban nem tiltottam az accountot. Meg se nyitom, le sincs töltve az alkalmazás

– árulta el.